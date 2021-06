Santo Stefano al Mare: dal 15 giugno nel centro storico sarà attiva la nuova isola ecologica

Dal 15 giugno, nel centro storico di Santo Stefano al Mare, sarà attiva la nuova isola ecologica, realizzata 'in house' per conto del Comune da Amaie Energia. Interamente automatizzata, l'isola è posizionata in via Caterina Conio.

"In questa prima fase è rivolta ai cittadini residenti nelle seguenti zone: via Roma da civico n. 14 a n. 87, lungomare d'Albertis, lungomare G. da Santo Stefano, vicolo chiuso, via Venezia, via Amalfi, via Genova, via C. Conio, via Andrea Doria, p.zza Scovazzi e p.zza Cavour. - ricordano dal Comune - Per tutti gli utenti domestici, vale a dire famiglie e cittadini del centro storico, che hanno ricevuto la lettera di invito, è già possibile ritirare il badge presso la ex sede della polizia municipale, lungomare d'Albertis 73".

“L'installazione della nuova e prima isola ecologica è un grande orgoglio per me e per tutta l'amministrazione comunale, il frutto di un lavoro di squadra guidata dal sindaco Marcello Pallini che vede realizzarsi un importante punto del nostro programma, attivato già nei primi sette mesi di mandato. Una soluzione concreta al normale servizio di raccolta che finalmente vedrà sparire dal centro storico sacchetti e rifiuti poco estetici” commenta il vicesindaco Donato Piccirilli.

“Ringrazio fortemente – continua il vicesindaco - i nostri uffici, che ancora una volta, con passione e grande professionalità ci hanno aiutato e supportato per poter offrire questo ulteriore servizio ai cittadini ”.