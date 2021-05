Ventimiglia: migranti fuggono dal cassone di un camion all'autoporto, mobilitazione di soccorsi

Nuova mobilitazione di forze dell’ordine, 118 e ambulanze, questa mattina nella zona dell’autoporto di Ventimiglia, per la presenza di diversi migranti su un camion appena arrivato e pronto per ripartire verso la Francia.

Il conducente, non appena resosi conto che, senza saperlo, stava trasportando profughi clandestini, ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e alcune ambulanze ma, al loro arrivo i migranti stavano già fuggendo e si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.

Si tratta, purtroppo, di un caso non isolato e che si ripete quasi quotidianamente con i migranti che, in arrivo soprattutto dal Sud Italia, tentano la via della fuga verso la Francia e, quindi, il Nord Europa. Una situazione che, con l’arrivo della bella stagione, rischia di peggiorare di giorno in giorno.