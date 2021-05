Imperia: fino al 2 giugno la mostra "Aspettando san Giovanni, Oneglia nei quadri dei suoi pittori"

Rimarrà aperta fino al giorno 2 giugno, dalle 16 alle 19, la mostra collettiva "Aspettando san Giovanni, Oneglia nei quadri dei suoi pittori", che ogni giorno viene visitata da un buon numero di appassionati e semplici curiosi. Sono 30 le opere esposte nell'accogliente Galleria Civica d'arte Il Rondò nella centralissima piazza Dante.

"Dopo l'avvenuta inaugurazione svoltasi martedì 18 con una breve e sobria cerimonia nel rispetto dell'attuale normativa sanitaria, prosegue con successo la mostra. - sottolineano dal Comitato San Giovanni - Un piacevole tuffo nel passato, con la speranza e desiderio di poter ritornare al più presto a vivere quei momenti di svago, di divertimento, di incontro che i Festeggiamenti di san Giovanni sono capaci, ogni anno, di trasmettere a tutta la popolazione, l'appuntamento in programma dal 18 al 27 giugno in banchina Aicardi-molo corto di Oneglia e calata GB Cuneo".



Tra i vari pittori presenti con il loro quadro premiato in occasione delle passate edizioni del 'concorso estemporanea', possiamo ammirare 'la chiesetta di Borgo Peri ' di Pietro Badano, 'pesci al porto' di Guido Topazio del 2011, 'giorno di festa' di Gabriele Sandrone del 2010, 'il gozzo' di Bernardo Asplanato del 1998 e eduta sul porto di Oneglia “ del maestro Mario Borella del 2018.

"Nell'occasione è possibile acquistare il libro “ 1981-2020 quarant'anni di storia “ edito dal Comitato san Giovanni e dall'Accademia dello Stoccafisso di Imperia con un piccolo contributo, una parte del quale sarà destinato a sostenere l'attività di ricerca di due importanti istituzioni che operano sul territorio: l'associazione LILT di Sanremo-Imperia e l'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova" - ricordano gli organizzatori