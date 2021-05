Sanremo: albero caduto stanotte in via Nino Bixio, alcune considerazioni di un cittadino

"Quando invitiamo gli alberi a vivere con noi spesso non teniamo conto dei loro bisogni. Li piantiamo dove ci fa più comodo, li potiamo e arriviamo persino a capitozzarli, una mutilazione che li indebolisce e li porta alla morte rapidamente. Tagliamo persino le radici per costruire un marciapiede. Oppure pavimentiamo sotto di loro come se uno strato di cemento o bitume, sopra le radici e sotto le fronde, potesse essere equivalente ad un suolo vivo e poroso.

Gli alberi che rendono belle e abitabili le nostre città devono continuare a vivere con noi. È una affermazione egoista, perché il vantaggio è soprattutto degli esseri umani. Ma sarebbe folle pensare di rinunciarvi, come folle è continuare a maltrattarli, cosa che accade in gran parte d’Italia. Agli alberi in città deve essere lasciato il giusto spazio di sviluppo, è dalla progettazione urbanistica che parte il lavoro.

Non possono vivere in un marciapiede completamente pavimentato, né in un risicato spartitraffico (ricordo che l'assessore Menozzi in occasione della piantumazione di alcuni alberi in città completamente cementati alle basi, disse che un illustre agronomo, incaricato dal Comune, affermò che tutto era regolare, naturale e sotto controllo).

Va lasciato loro uno spazio adeguato di sviluppo per la sicurezza di tutti. Quando l’albero non sta bene, bisogna avere il coraggio di sostituirlo. Serve una gestione dei rami destinati naturalmente a cadere, che vanno eliminati prima che accada, ma evitando le potature sbagliate e le capitozzature. Vanno piantati alberi giusti al posto giusto e per la loro gestione scelte persone giuste al posto giusto.

Claudio Riva".