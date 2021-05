L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 21 al 28 maggio

Ariete: vi attende al varco una settimana intensa e movimentata al punto non avere requie causa le centomila cose a cui pensare, da iniziare o ultimare. E come ciliegina sulla torta vi toccherà sopportare le altrui impennate, reclamare un diritto materiale, contrastare una bega personale, dare o chiedere delle spiegazioni riguardo un accadimento un po' anormale, accondiscendere ad una richiesta e far luce nella vostra confusa testa. Sabato o domenica concedetevi un fuori porta!

Toro: se ipotizzate di non riuscire a concretizzare un sogno ricredetevi: astri clementi brilleranno sulla vostra strada cospargendola di risoluzioni, sollievi e tenere emozioni. Non pensate con ciò di risolvere tutto ciò che affligge ma dei miglioramenti li denoterete. Una nota dolente potrà provenire dall’esterno o dai sentimenti dove accadrà l’inverosimile mentre una notiziola rinfrancherà e una serata speciale rallegrerà. Se la schiena duole non sforzatevi e non alzate pesi.



Gemelli: l’opposizione del novilunio accenderà micce strane nel senso di portarvi da un lato ad assaporare attimi gaudenti e dall’altro ad andare in tilt per quelle note stridenti preposte a farvi cambiar d’umore celermente. I corrucci non mancano ma pensare un attimino a voi stessi è il minimo che potete fare dopo il tour de force invernale, ragion per cui coccolatevi, andate dal parrucchiere, rinnovatevi prima che arrivi l’estate e poi uscite dalla tana e fate delle belle passeggiate.



Cancro: non è che funga un granché ma tra un trambusto e una preoccupazione vivrete attimi di intensa commozione atti a compensare ciò che seguita a conturbare. Occhio però a non prendere lucciole per lanterne riguardo un personaggio immeritevole della vostra considerazione e siate accorti in ogni transazione. Scambio di opinioni con una donna a cui parlare chiaro prima che si creino irreparabili malintesi con chi vi vive accanto. Da un figliolo giungeranno contrastanti novelle.



Leone: scrollatevi di dosso il torpore di mesetti fin qui piuttosto aspri e datevi una smossa perché è proprio da adesso in avanti che dovete agire, inquadrare sbilenche faccende e provare a modificare ciò che ha fatto penare partendo dal presupposto cader preda della malinconia o della rabbia non farebbe che ritardare una riuscita. Attenti soltanto ad un personaggio presuntuoso e poco saggio! Poi nel week end combinate un pranzo, una cenetta o una serata con i fiocchi!



Vergine: dal firmamento arrivano buone influenze: approfittatene per concludere un affare, non farvi infinocchiare, incentivare quello che interessa, far quadrare dei conti, pensare di più a voi stessi! Un neo sarà costituito da un annuncio demoralizzante o un costante pensiero vagante. Confidente o consulente a cui chiedere un grande favore o da andare a trovare per un’opinione prima di piantar su un quarantotto o far confusione… Weekend festaiolo e cosine da programmare.



Bilancia: malgrado le stelle siano discretamente benevole non toccherete il cielo con un dito causa una latente insofferenza od inquietudine… In un attimo di défaillance avrete inoltre modo di constatare la veridicità di un’amicizia, un affetto, un amore, mentre un piccolo fastidio proverrà dal settore materiale, l’attività, la scuola, annessa la necessità di stare accanto a chi si trova in difficoltà. Se attendete una risposta sappiate che prestissimo arriverà. Lievi indisposizioni.



Scorpione: tenaci e testoni non esisterete a far valere le vostre sacrosante ragioni a costo di ritornare sul medesimo argomento fino all’altrui esaurimento… Questa seconda parte del mese vi vedrà protagonisti o spettatori di eventi grotteschi ma anche di minute gioie da vivere intensamente. Inoltre, se di luna dritta, sappiate che un ritrovo ruspante, permetterà al corpo e alla mente di rilassarsi e di non seguitare a rimuginare. Fattibile pure una new eclatante da un amico o familiare.



Sagittario: siate irremovibili su decisioni da non revocare per pena, insicurezza, smarrimento e, se reduci da brutte esperienze, non accontentatevi delle briciole e non permettete a nessuno di trattarvi da ruota di scorta o da zerbini. Guardatevi intorno, ampliate la visuale, date il benservito ad esseri meschini, ascoltate i pareri altrui e non peccate di caponaggine! La Luna piena che il 26 maggio si formerà nella vostra costellazione vi aiuterà a risolvere un tormentone. Disturbo da curare.



Capricorno: determinati ma simultaneamente indecisi su due opzioni vi barcamenerete trovando arduo far capire le vostre intenzioni a chiunque pretenda l’assurdo oppure in uno scatto d’ira direte cose non pensate per poi pentirvene ma basterà scendere a compromessi e tutto si aggiusterà. Un comunicato vi lascerà perplessi mentre in campo privato o materiale vi toccherà contrastare ignobili pretese. Rischio di beccare una delusione e propensione agli sbalzi di pressione.

Acquario: con il solito Saturno di turno riscontrerete inghippi in vari settori compresa una salute da salvaguardare, delle valute oscillanti, delle incavolature vaganti od un vago senso di spossatezza. Qualcuno avrà il potere di stupirvi mentre un posteriore elemento vi sosterrà in un’ardua impresa. Chi abitualmente viaggia si mostri prudentissimo sulla strada specie in prossimità di rotonde od incroci. Il confidarvi con una persona amica vi farà sentire più pimpanti e leggeri.



Pesci: non essendo il corrente un periodo eccellente usate prudenza in qualsiasi frangente anche nel trattare con chi di voi se ne vorrebbe approfittare.… Il sostegno di Marte però consentirà di scampare un guaio, riequilibrare un budget finanziario un po’ carente, cavarvi un pallino e riposarvi un attimino. Tra venerdì e lunedì vi accadrà uno strano fatterello o riabbraccerete chi non vedevate dalle calende greche. Un processo infiammatorio può colpire pancino o stomachino.

Ogni volta che guardo le stelle si accende un lume di speranza…