Sanremo punta su presente e futuro dell’outdoor per rilanciare l’entroterra in vista della ripartenza: “Coinvolgere i turisti in collaborazione con gli altri Comuni” (Foto e Video)

Sanremo non è solo mare, spiagge e pista ciclabile. La Città dei Fiori vanta chilometri di entroterra tra sentieri, percorsi più o meno complessi, un immenso polmone verde che tanto piace ai turisti stranieri, specie dal Centro e Nord Europa.



Proprio in questa direzione va lo sguardo dell’amministrazione comunale sanremese che da mesi sta lavorando a molti progetti legati alle alture sopra la città: cura e promozione dei percorsi, un regolamento dedicato, tessere che fidelizzino e responsabilizzino chi li percorre, ma anche un lavoro condiviso con altri Comuni vicini per promuovere tutti insieme l’entroterra condiviso. L’obiettivo è duplice: destagionalizzare gli afflussi dei vacanzieri e coinvolgere i turisti in un percorso che possa offrire più attività tra il mare e la montagna.

I consiglieri comunali Mario Robaldo, Umberto Bellini, Ethel Moreno, Simona Moraglia e Alessandra Pavone si sono dati appuntamento alla ‘curva del Marzocco’, luogo simbolo delle alture sanremesi, proprio per fare il punto. Con loro anche Sonia Zanella, presidente del Consorzio Forestale Monte Bignone, e Davide Salvi, direttore del Consorzio.

Le interviste