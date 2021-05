Sanremo: sarà un concerto della Sinfonica a inaugurare l'auditorium del 'Franco Alfano' (Foto e Video)

Sarà quasi sicuramente un concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo a inaugurare l’auditorium del parco ‘Franco Alfano’ che è quasi ultimato e che sta per tornare al suo splendore di un tempo. Dopo tanti anni, quindi, e nonostante le molte problematiche occorse in questi ultimi tempi.

Nel febbraio scorso, lo ricordiamo, la Corte dei Conti chiesto al Dirigente del Comune di Sanremo, al Direttore dei lavori, all’ex Assessore Trucco e al Direttore dei lavori, Piero Delaude, di rifondare i 65mila euro dell’accordo che, a suo tempo, venne fatto tra il Comune e le ditte che stavano lavorando all’auditorium ‘Franco Alfano’, per sospenderli durante l’estate, per evitare di disturbare i clienti di un albergo vicino.

Rimane comunque il fatto che, dopo 18 anni, quest’estate la ‘rinascita’ o ‘ripartenza’ come tutti auspichiamo potrà arrivare anche dall’auditorium ‘Alfano’ che, come si può vedere dalle foto, è tornato al suo splendore così come l’attiguo parco.

La conferma della possibilità che sia proprio la Sinfonica ad inaugurare con un concerto l’auditorium, è stato il Presidente della Fondazione, Livio Emanueli: “Noi puntiamo tutto sulle attività in esterno ed auspichiamo di poter continuare ad usare Villa Ormondo ma aspettiamo con ansia dal Comune il via per suonare anche all’Alfano”.

Sicuramente una ipotesi suggestiva, quella di vedere la Sinfonica all’Alfano che potrebbe già proporsi tra la fine del mese di maggio e l’inizio di giugno, per una operazione ‘rinascita’, sia per le manifestazioni matuziane che per lo storico auditorium e parco di corso Imperatrice.