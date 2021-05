Ignoti si introducono nel COM alla stazione di Taggia, bravata o erano a caccia di vaccini covid?

Nella notte si è registrato un tentativo di effrazione all'interno dei locali del Centro Operativo Misto nel complesso della stazione ferroviaria di Taggia. Qualcuno si è introdotto negli uffici comunali dove sono contenuti computer e attrezzature a disposizione della protezione civile per la gestione delle emergenze.

Questa mattina è scattata la denuncia ai Carabinieri. Sembra che chi sia introdotto passando dal retro della stazione, poi non abbia portato via nulla. Il punto tuttavia è un altro. Il Centro Operativo Misto è all'interno degli spazi attualmente utilizzati da ASL 1 Imperiese, per il centro vaccini.



Non è da escludere che chi abbia tentato di introdursi nei locali comunali lo abbia fatto pensando erroneamente di trovare ad esempio dei vaccini contro il Covid. Potrebbe anche essersi trattato semplicemente di una bravata ma l'altra possibilità non è totalmente da escludere. Va comunque precisato che nel Centro per la vaccinazione della stazione non vengono tenute scorte di vaccino. Sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri per vedere se ci siano elementi utili per risalire all'identità dei responsabili.