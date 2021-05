Ventimiglia: date dei lavori pubblici concordate con gli esercenti, soddisfatta Forza Italia

Così la segreteria di Forza Italia Ventimiglia in merito alle ultime decisioni assunte dall'amministrazione sulle tempistiche per l'avvio dei lavori pubblicità in città. "Siamo molto soddisfatti, per l' accordo trovato con gli esercenti che, è frutto anche del grande impegno profuso dalla nostra Consigliera Cristina D'Andrea e dal nostro Assessore Matteo De Villa" - aggiungono.

"Per Forza Italia la difesa delle attività produttive, di chi lavora e di chi genera ricchezza è un impegno imprescindibile - commenta Filippo Bistolfi vice coordinatore regionale degli azzurri - In questo difficile momento siamo vicini a tutti gli esercenti e commercianti ventimigliesi ed intendiamo far percepire loro che il nostro impegno a difesa dell'economia cittadina sarà massimo. Non siamo contro le opere che servono per migliorare la nostra città, ma da subito abbiamo preso coscienza che fosse necessario concordare le date e le modalità dei lavori di concerto con gli esercizi commerciali coinvolti".