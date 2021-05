Un grande riscontro per la riapertura del museo civico 'Girolamo Rossi' di Ventimiglia al Forte dell'Annunziata

La riapertura al pubblico di sabato scorso del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” al Forte dell'Annunziata di Ventimiglia dopo la chiusura imposta dall’emergenza epidemiologica è stata accolta da un notevole riscontro tra i visitatori, contingentati e prenotati, che hanno partecipato nell'arco della giornata alle esplorazioni guidate.

I partecipanti, provenienti dalla zona e dal nord Italia hanno seguito con attenzione e curiosità le spiegazioni e le informazioni fornite, introduttive alla scoperta di uno dei più completi Musei della Liguria, con delle tappe di approfondimento su alcuni reperti da poco messi in nuova luce e in alcuni casi tratti dai depositi per arricchire la già ampia offerta di documenti dell'epoca romana: in particolare è stato apprezzato il nuovo allestimento dedicato al vaso per il miele di origine spagnola e la lastra funebre opistografa (cioè con testo sulle due facce) della giovane undicenne Maia Paterna, vissuta ad Albintimilium nel II secolo d.C., entrambi recuperati dagli scavi di Girolamo Rossi nella necropoli occidentale intemelia

Sino al 31 maggio il Museo sarà visitabile al prezzo ridotto di € 3,00 a persona, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, la prima e la terza domenica del mese dalle 10 alle 12.30.

I visitatori potranno accedere alla struttura solo con ingressi contingentati e dotati di mascherina, la prenotazione è consigliata durante la settimana e obbligatoria per il sabato e la domenica.