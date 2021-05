Domenica 9 maggio Ciak si gira! Al via le riprese del nuovo videoclip musicale dell'inedito 'Acqua e Fuoco', del nuovo album 'Cambio di Rotta' di 'Mister Pipoli'

Il rocker pugliese Giuseppe Pipoli in arte “Mister Pipoli”, dopo un lungo soggiorno a Sanremo durante il periodo festivaliero, per promuovere il nuovo album “Cambio di Rotta”, comunica al suo pubblico, che il 9 maggio avranno inizio le riprese del nuovo videoclip musicale “Acqua e Fuoco”.

Il testo della canzone è del giornalista Maurizio Losorgio del Gruppo Editoriale More News. Il brano inedito, tratto dall'album “Cambio di Rotta” è stato prodotto dal Medico Chirurgo Odontoiatra Dott. Stefano Lovece e da Giuseppe Pipoli.

Protagonista del nuovo video è l'attore pugliese Giampiero Sartorio di Oria ( Brindisi), laureando in Giurisprudenza e anche istruttore di difesa personale " Kraw maga", cintura nera 1 dan di Karate, coreografo cinematografico per le scene di azione e preparatore degli attori. L'attore ha partecipato a spot pubblicitari, come controfigura speciale in alcuni film e come personaggio in fiction Mediaset e Rai. Come tutte le collaborazioni del rocker anche questa è nata sui social ( Facebook).

Ad affiancare l'attore nel nuovo videoclip “Acqua e Fuoco”, ci sará l'attrice Simona Greco, anche lei pugliese Doc, che ha partecipato in televisione a diverse fiction Mediaset e Rai, in teatro, a spot pubblicitari, a televendite ed altri videoclip musicali con artisti nazionali e internazionali.

Le riprese del nuovo videoclip musicale “Acqua e Fuoco” saranno girate in Puglia nella stupenda location di Porto Cesareo nel Salento dal videomaker regista Fabio Fazio di Bari. A curare il backstage, il fotografo John Mascy autore di canzoni e collaboratore di “Mister Pipoli” da lunghi anni. Il cantante monopolitano il 31 maggio lascerà il suo impiego al trasporto scolastico presso il Comune di Monopoli, dopo 12 anni dedicati con amore ai bambini dell'autobus, per motivi strettamente personali e professionali, ma soprattutto per dedicarsi “anima e corpo” alla musica.

Pipoli ci ha anticipato che questa estate sará impegnato nella Città dei Fiori con il suo chitarrista Andrea Ferígo, maestro e polistrumentista di Verona e con l'attrice Mariangela Gallo di Sanremo per una serie di eventi e per presentare al pubblico sanremese tutti i brani del nuovo album “Cambio di Rotta”.

“Il testo della canzone “Acqua e Fuoco” - ha spiegato “Mister Pipoli” – è stato scritto dal mio amico giornalista Maurizio Losorgio e descrive la passione tra due amanti dove gli elementi opposti, acqua e fuoco, anche se possano sembrare contrastanti si attraggono in un tripudio di piacere. La pandemia e la conseguente situazione di lockdown hanno costretto a modificare, in modo drastico e repentino, il nostro modus vivendi e le nostre emozioni, i nostri pensieri e la vita di relazione, rischiando di lasciarci vuoti e inermi. Però per fortuna, la passione e l'amore ci consentono da sempre di allontanare le nostre paure più profonde. Al termine delle riprese del mio nuovo videoclip, inizierà la promozione di questo brano molto intenso che sono sicuro diventerà il tormentone dell'estate 2021”.