Sanremo: nuovo divieto di balneazione in città, acque non conformi questa volta sull'Imperatrice

A breve riapriranno le spiagge della nostra provincia e, anche a Sanremo i gestori stanno lavorando per tornare a offrire i propri servizi ai clienti che, ci si augura, possano essere numerosi per una ripartenza tanto attesa, al termine di un altro difficile inverno dettato dal Covid-19.

Purtroppo, però, le cose non stanno andando bene per Sanremo che, dopo il divieto di balneazione per i lavori alla fognatura e i valori non conformi attorno al rio Foce, vede un nuovo divieto, questa volta nella zona dell’Imperatrice.

E’ stato l’esito sfavorevole delle analisi delle acque di balneazione da parte dell’Arpal, a costringere il Sindaco ad emanare il nuovo divieto che rimarrà attivo fino a quando le future analisi non risultino conformi ai livelli previsti dalla Legge. Sicuramente, purtroppo, un inizio di stagione che inizia zoppicando per Sanremo ma che, ci si augura, possa ritrovare la qualità delle sue acque marine a breve.