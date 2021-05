Cedole librarie: a Imperia non si stamperanno più. Dematerializzazione, risparmio di tempo e un miglior servizio ai cittadini

Ad Imperia la prenotazione dei libri scolastici delle elementari è diventata digitale attraverso il portale ‘Comune Facile – Cedole Librarie Online’.

“Per un’amministrazione – ha detto in merito l’Assessore ai Servizi e Politiche Sociali, Attività e Servizi Educativi ed Immigrazione del Comune di Imperia, Luca Volpe - è fondamentale poter disporre di tutti gli strumenti che consentono di rendere la vita più semplice alle famiglie, specie per quanto attiene alle procedure burocratiche, sempre troppo impegnative e che comportano sprechi in risorse e tempo”.

Questa soluzione prevede infatti che gli alunni e le famiglie degli stessi si rechino dai librai e tramite il loro codice fiscale possano ordinare e ritirare i libri evitando ai Comuni di dover emettere in triplice copia le cedole eliminando completamente la carta. Nei giorni scorsi sono state trasmesse tutte le informazioni sia alle scuole che ai librai all'interno di specifiche sessioni formative condivise.

“Siamo felici – prosegue Volpe - di mettere a disposizione strumenti come questo che migliorano la vita nei nostri cittadini e che ci permettono di erogare servizi in modo più semplice, facendo risparmiare tempo ai nostri cittadini, ai dipendenti comunali ed ai librai fornendo un servizio migliore. Il portale assicurerà un duplice risparmio, sia dei costi della carta, sia in termini di tempo, altrimenti sottratto ad altre fondamentali mansioni del personale amministrativo comunale”.

Per il servizio delle cedole il Comune di Imperia si avvarrà della collaborazione del team di ‘Comune Facile’, piattaforma realizzata dell’azienda Yamme srl che ha creato e sviluppato negli ultimi anni questa soluzione a misura delle esigenze degli Enti locali.