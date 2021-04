Operazione 'Stazioni Sicure': Polfer in azione a Ventimiglia per due stranieri irregolari

Anche la provincia di Imperia è stata interessata dall'operazione "stazioni sicure" che ha visto impegnati gli agenti della Polizia Ferroviaria nei principali scali ferroviari della Liguria. 71 gli operatori della Polfer schierati che hanno controllato oltre 500 persone e ispezionato decine di bagagli. Ai controlli hanno partecipato anche le unità cinofile della Questura di Genova.

Sulla provincia di Imperia, a Ventimiglia, la Polizia Ferroviaria è sempre impegnata sul fronte dei controlli ai migranti che stazionano nello scalo di confine. Ieri è stato denunciato un cittadino nigeriano per la violazione delle norme sull’immigrazione. Inoltre, una sua connazionale di 30 anni, controllata appena scesa da un treno proveniente dalla Francia, non avendo titolo per entrare in Italia è stata accompagnata alla frontiera di Ponte San Luigi e riammessa in territorio francese.