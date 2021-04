Futuro della linea ferroviaria e della Statale del Tenda: lettera dei sindaci del ponente per la conferenza integovernativa

Lettera dei Sindaci di Taggia, Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Camporosso, Airole e Olivetta San Michele per fare pressione alle autorità francesi, in relazione alla conferenza intergovernativa del 5 maggio prossimo, in modo da riaprire al più presto la ferrovia tra Cuneo e la città di confine.

“Visto che, per un periodo molto lungo non sarà possibile il transito in auto sul Tenda – scrivono i Sindaci – chiediamo che si instauri una piena collaborazione per consentire il transito sulla linea ferroviaria e per dare il nulla osta ai lavori a sud di Breil, in territorio francese da parte di Rfi, in modo da garantire la piena fruizione della circolazione ferroviaria tra il ponente ligure e la provincia di Cuneo”.

I sindaci chiedono anche che venga ripreso al più presto il tema della convenzione tra i due Stati sulla linea ferroviaria Cuneo-Breil-Nizza-Ventimiglia e che venga portato alla firma, dopo decenni di attesi.

Per quanto riguarda il transito della Statale 20 i Sindaci considerano assolutamente necessario decidere, in sede di conferenza, l’avvio dell’iter progettuale del collegamento stradale, anche alla luce della gravissima situazione viabilistica, nel tratto compreso tra Ventimiglia, Airole, Olivetta e Breil sur Roya.

“Esprimiamo l’auspicio – terminano i sindaci – che la decisione non sia danneggiata dal prevalere di considerazioni meramente economiche, ma tenga in considerazione l’esigenza di ottenere un’opera pubblica connotata da fattori di adeguata sicurezza con la possibilità di utilizzo in qualsiasi stagione e i cui tempi siano celeri e certi, senza dimenticare la copertura finanziaria”.