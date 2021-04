Nuoto: gli esordienti della Rari Nantes alla quinta Prova Regionale della Liguria di Ponente

C'è grande soddisfazione tra i tecnici della Rari Nantes Imperia per le gare disputate sabato scorso, alle 'Piscine di Albenga'. Gli Esordienti allenati da Davide Dreossi e Giulio Ieriti, hanno disputato la quinta Prova Regionale della Liguria di Ponente.

Il commento sulla competizione è affidato al tecnico degli Esordienti B Giulio Ieriti, visibilmente entusiasta per la prova dei suoi giovanissimi:" I miei 'pesciolini' hanno ottenuto dei super risultati personali! Sono più che soddisfatto perchè ci sono stati grandi miglioramenti per quanto riguarda la nuotata che per il crono. Ero sicuro avrebbero fatto delle buone gare perchè, ultimamente, si stavano allenando molto bene ma non mi sarei aspettato dei progressi così marcati. Come punto di riferimento, avevo le gare della Prima Prova che erano le stesse fatte sabato. Da queste si poteva valutare se ci fosse stato un miglioramento, o meno: direi che la prova è brillantemente superata. Basti pensare che il 'pesciolino' che ha migliorato meno, ha abbassato di dieci secondi il suo miglior tempo. Non posso che dire: BRAVISSIMI!"