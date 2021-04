VerdeAcqua: alle battute finali il contest ‘Raccattiamo lo strano’ de I Deplasticati, in palio una spesa ‘green’ a km zero (Foto)

Eccoci giunti alle battute finali del contest ‘Raccattiamo lo strano’ per il quale si potrà votare fino alla mezzanotte di mercoledì.

I concorrenti hanno fotografato bizzarri rifiuti nei quali si sono imbattuti durante una passeggiata, così come chiesto dal regolamento. Come si evince dalle foto arrivate nei giorni scorsi, di ‘strani’ ne sono stati repertati parecchi e l'album che li documenta è in effetti piuttosto divertente. La giuria chiamata a decidere il campione di stranezza che salirà sul podio, sarà il pubblico di Facebook che può trovare tutti gli scatti sulla pagina Facebook ‘I Deplasticati’ e votare con un like la foto preferita (si può votarne anche più di una). La vincitrice si aggiudicherà una cassetta di verdura a chilometri zero del valore di 20 euro.

Andate dunque sulla nostra pagina, ‘sfogliate’ l'album ed esprimete il vostro parere condito con qualche goccia di sense of humour che è lo stesso ingrediente usato dai concorrenti…

Grazie a tutti ma soprattutto grazie a tutti i cacciatori di strani che hanno preso parte alla gara.