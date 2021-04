Sanremo: provincia in arancione ma rimangono i controlli della Polizia Locale al casello autostradale (Foto)

Cambiano i colori della nostra provincia, ma il presidio della Polizia Locale al casello autostradale di Sanremo continua ad essere operativo per scoraggiare i ‘furbetti’ d'oltralpe che tentano di entrare in territorio italiano senza tampone negativo nelle 48 ore o chi arriva da regione per motivi non contemplati dal decreto anti Covid.

Infatti anche nel primo giorno di zona arancione della nostra provincia gli agenti erano presenti ed hanno proceduto a controlli a campione per intercettare e bloccare ingressi abusivi in città. I francesi, fortunatamente, si sono in gran parte adeguati alla normativa ed anche i numerosi frontalieri sono risultati pressoché in regola. Ora tutti sanno del costante presidio della Polizia Locale all'uscita autostradale e, forse, risulta più facile per chi vuole eludere i controlli percorrere le strade normali.