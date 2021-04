Questa sera l'Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta al suo pubblico lo "Stabat Mater"

Questa sera alle ore 21, l'Orchestra Sinfonica di Sanremo presenta al suo pubblico, in occasione della Santa Pasqua un grande classico: lo "Stabat Mater" di Luigi Boccherini, diretto dal Direttore Artistico Giancarlo De Lorenzo e interpretato dalla splendida voce del Soprano Gabriella Costa dalla Cappella “Giovanni Paolo II e Mons. Giacomo di Villa Giovanna d’Arco in Sanremo.



La "Premiere" di questa sera, sul Canale Youtube della Sinfonica, al seguente link sarà preceduto da un saluto di S.E. Mons. Antonio Suetta.



Per chi fosse interessato il CD, registrato in occasione dei 115 anni dalla Fondazione dell'Orchestra, è ancora acquistabile presso la libreria Mondadori di Sanremo e on line sul sito di DIG-Digressione Music.