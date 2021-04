Da domani zona rossa: rabbia di commercianti e parrucchieri e intanto spiagge e parchi affollati con poche mascherine

Anche se dai dati emersi negli ultimi giorni e dalle parole del Governatore Toti si doveva presagire alla possibilità dell’instaurazione della zona rossa nella nostra provincia, i commercianti non si aspettavano ovviamente che potesse scattare già domani.

Non appena venuti a conoscenza della decisione sono stati soprattutto i gestori dei negozi, i parrucchieri e i barbieri a insorgere maggiormente. Molti di questi, infatti, avevano già degli appuntamenti per domani e, invece, dovranno tenere chiuso. Una situazione che è del tutto simile a quella avvenuta nella settimana del Festival ma, in quel caso, riferita esclusivamente a bar e ristoranti.

Purtroppo i dati sono chiari: il numero dei contagi aumenta sempre più e la situazione negli ospedali è al limite. Tra ieri e oggi nell’imperiese si contano nove morti e oggi è tornato a crescere anche il tasso di positività (13%). Purtroppo, però, i centri urbani sono affollati e, quest’oggi, abbiamo notato tanta gente sulle spiagge, nelle zone attigue ai parchi, senza dimenticare chi fa regolarmente aperitivo nei pressi dei locali, ovviamente il tutto senza mascherina.

E da domani, in zona rossa, cosa cambierà? Praticamente nulla perché, a parte il mercato di Ventimiglia che dovrà forzatamente saltare, i negozi di abbigliamento, i parrucchieri e i barbieri chiusi, la gente potrà tranquillamente muoversi, andare in spiaggia (le giornate ovviamente attirano a farlo) con assembramenti che si accentueranno ulteriormente, visto che le scuole sono chiuse.

In più si sono parzialmente riempite le seconde case, visto che fino a martedì erano consentiti gli spostamenti e chissà quanti lo avranno fatto ugualmente in questi ultimi due giorni. Forse, se si volesse veramente rallentare il contagio l’unica soluzione sarebbe un vero e proprio lockdown. Con le zone rosse o arancioni che siano si tende unicamente a danneggiare i commercianti in genere, senza evitare il propagarsi del contagio, visto che la gente è regolarmente in giro (e può farlo regolarmente, secondo le normative).

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni ma, campagna vaccinale a parte, la situazione sembra peggiorare di giorno in giorno senza nessuna decisione definitiva e con i gravi problemi economici che ben conosciamo.