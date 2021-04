Imperia, il Comune punta sul turismo 'green' attraverso il sentiero degli '11 borghi antichi': sport, storia e tradizioni al centro dell'iniziativa

Sviluppare in chiave turistico-promozionale anche le attività volte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici del paesaggio cittadino, include le attività dedicate al trekking e alle escursioni turistiche e sportive, in massima parte su sentieri agresti, montani o su mulattiere. È questo lo scopo che il Comune di Imperia intende perseguire ed è per questo che ha stanziato dei fondi per la realizzazione e messa in opera del sentiero-escursionistico denominato 'undici antichi borghi'.

Come riportato dalla delibera del settore turismo, il cui assessorato è retto da Gianmarco Oneglio, l’ente vuole favorire “lo sviluppo dell’escursionismo nel territorio cittadino e zone limitrofe quale attività motoria e sportiva avente anche forte potenzialità di attrattiva turistica, realizzando nel contempo un rapporto equilibrato con la natura e l’ambiente”. Con questo progetto si vuole quindi sostenere lo sviluppo del turismo 'green eco-compatibile', ma anche promuovere il recupero della viabilità storica attraverso la realizzazione di un itinerario da inserire nella 'rete escursionistica della Liguria' che includa gli undici antichi borghi cittadini, una volta comuni autonomi, ora borghi frazionali di Imperia, immersi in contesti caratterizzati da notevole bellezza. Ed è per questo che si è ritenuto necessario affidare il progetto a soggetti esperti nella gestione e riqualificazione della viabilità della rete sentieristica perché ciò costituisce la migliore garanzia di competenza, sicurezza e qualità del servizio che si intende offrire.

Il comune ha quindi accolto il progetto presentato dall’associazione sportiva dilettantistica 'Monesi Young' e ha finanziato una spesa di 5.490 euro, iva inclusa. Il progetto prevede la “pianificazione dell'itinerario, l'acquisizione dati sul campo, la valutazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, la progettazione della segnaletica verticale e orizzontale e la supervisione per la messa in opera, l'inserimento dati nella ‘Rete Escursionistica della Liguria’, la realizzazione e messa in opera del sentiero escursionistico 'Undici Antichi Borghi'". A carico dell’ente resterà la manutenzione ordinaria e straordinaria, la produzione di cartelli e messa in opera segnaletica verticale.

Entusiasta per l’iniziativa il presidente dell’associazione 'Monesi Young', Alessandro Bellotti, il quale evidenzia come “speriamo di poter realizzare il tutto e partire già da giugno. Il 15 aprile contiamo di consegnare le tracce definitive successivamente dovrà esprimersi il Comune e poi la Regione per il collaudo. Sono felice di aver partecipato a questo progetto sul turismo poiché solitamente sono le associazioni a rivolgere al comune queste proposte invece, in questo caso, è stato il Comune a contattarci visto la nostra passione e la nostra esperienza in questo settore. Ciò evidenzia, continua Bellotti, che siamo davanti ad un ente che per la stagione estiva non pensa solo 'a predisporre gli ombrelloni' bensì crea percorsi culturali, sportivi, turistici sia per i vacanzieri che per i propri cittadini. Inoltre, qualora tutto proceda per il meglio il progetto verrà inserito nella rete escursionistica europea, che è una delle più mappate e quindi ad esempio un escursionista norvegese potrà essere messo a conoscenza di ciò e decidere di venire qui a Imperia ad effettuare il percorso. Una grande opportunità quindi per la città di Imperia e in un’ottica più ampia anche per la provincia e la nostra regione”.