Sanremo vara il nuovo regolamento per la tutela degli animali: rimandato il contributo per le adozioni, ‘penale’ di 500 euro per chi vuole separarsi dal proprio animale

Il Comune di Sanremo ha messo a punto il nuovo regolamento per la tutela degli animali. Un lungo documento di 31 pagine per mettere nero su bianco le norme a protezione dei nostri migliori amici.

Oltre ai punti dettati dalla logica e dalle buone norme di rispetto verso ogni essere vivente, alcuni punti hanno sollevato discussioni e probabilmente lo faranno ancora in consiglio comunale.

Rimandato il discorso riguardante i contributi comunali per le adozioni, mentre resta la ‘penale’ di 500 euro da pagare nel caso si volesse rinunciare al proprio animale domestico. Argomento che farà discutere in consiglio specie per la decisione dell’amministrazione di non destinare la somma alle associazioni a tutela degli animali.

Restano, invece, le stringenti norme per l’esibizione in città dei circhi con animali. La legge non prevede il divieto totale, ma il Comune può intervenire per limitare al massimo gli spettacoli più discussi (anche se a dir poco obsoleti) per via della presenza di animali.

In allegato pubblichiamo il documento integrale con il regolamento comunale per la tutela degli animali.