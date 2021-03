Ventimiglia: scorribande notturne di migranti a Ponte San Luigi, i residenti chiedono un intervento (Video)

Guerra di numeri e timori per il futuro. E’ questa la situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni (anche se la si vive da molto tempo) a Ventimiglia, in relazione alla presenza di migranti ed ai risvolti che provoca.

Nei giorni scorsi, alle nuove lamentele di alcuni cittadini (alle quali hanno fatto eco le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale che ha ribadito il suo ‘no’ al centro di accoglienza) ha risposto la visita del Questore, Pietro Milone. Accompagnato dal suo vice Aricò e insieme alla nostra redazione, ha ispezionato diverse zone della città di confine. Al nostro obiettivo è apparsa una città dove, effettivamente, c’è una presenza di migranti che vagano senza meta, ma in numero decisamente minore da quello che viene spesso esposto dai cittadini.

Come evidenziato anche dalle nostre immagini molti migranti si radunano allo scalo merci della stazione ferroviaria, dove sostano pericolosamente sui binari ma vengono costantemente monitorati dagli agenti di Polizia. Restano in attesa di poter varcare il confine, unico loro scopo per cercare di raggiungere il Nord Europa.

I problemi, però, si spostano quasi ogni sera a Ponte San Luigi e qui arrivano nuove segnalazioni della popolazione residente. A ridosso del bivio per Grimaldi, da anni le associazioni umanitarie soccorrono i migranti e, in una rientranza della strada hanno anche organizzato una sorta di ‘punto di ristoro’ per rifocillarli.

Purtroppo però, come testimoniano le immagini che pubblichiamo, la notte la strada a ridosso del confine si trasforma in luogo di scorribande che, in alcuni casi degenerano in piccole risse. Un problema non da poco, sottolineato più volte dai residenti. E’ il caso di Teresa, che ci ha telefonato: “Sinceramente non sono d’accordo con la disamina fatta dal Questore, almeno per la nostra zona. Io abito al confine e ogni giorno la situazione è davvero incredibile perché le ‘riammissioni’ dalla Francia ci consegnano persone che, seppur disperate e noi lo comprendiamo, si muovono senza tamponi e senza mascherine, vagano nella zona. Molti di loro hanno occupato abitazioni abbandonate senza dimenticare l’accampamento al bivio, dove mangiano e bevono facendo anche i loro bisogni. Abbiamo scritto a tutti ma nessuno interviene”.

Una situazione non facile al confine di San Luigi, dove i migranti tentano di oltrepassare la linea di divisione con la Francia e dove, ovviamente, creano disagi per i residenti. Un’altra puntata della lunga storia migratoria che sta colpendo l’estremo ponente della Liguria ormai dal lontano 2015.