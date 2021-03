Sanremo: pineta alla Madonna della Guardia di Poggio, l'ex Consigliere Balestra risponde all'Assessore

L’ex Consigliere comunale di Sanremo, Luciana Balestra, ci ha scritto per rispondere all’Assessore Massimo Donzella sul caso della pineta di Poggio (QUI):

“Innanzitutto mi permetto di essere contrariata per la definizione ‘scagliata’ in quanto mi sono limitata a fare ciò che un cittadino preoccupato da una determinata situazione fa. E chi mi conosce sa che opero sempre nel rispetto delle regole e con educazione, insomma la parola ‘scagliata’ non mi si addice. Onde evitare che i pini di N.S. Della Guardia facessero la fine di quelli di Santa Tecla, rasi al suolo con grande sensibilità, ho messo le mani avanti e non ho ritenuto utile chiedere delucidazioni su una delibera già approvata. Il mio intento è quello di evitare l'abbattimento anche di un solo albero non di contrastare ‘tout cour’ il progetto. Poi se ci incontriamo in loco dimostrerò come si passa bene tra gli alberi e si accede facilmente al viale, basta potare le siepi. Ricordando che collaborazione e lealtà vanno nei due sensi, spero che questa Amministrazione in futuro sappia chiedere opinioni e collaborazione alla cittadinanza prima di prendere delle decisioni che la riguardano”.