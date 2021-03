Grave incidente sulla A10 tra Imperia e San Bartolomeo al Mare: cinque feriti e traffico semi paralizzato (Foto)

Spettacolare incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone, questo pomeriggio poco dopo le 14.30 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, al chilometro 105, tra Imperia Est e San Bartolomeo, all'interno della galleria 'Gorleri' in direzione Genova.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, insieme alle ambulanze della Croce Bianca di Imperia e della Oro di Cervo, oltre agli addetti della A10 e alla Polizia Stradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sembra che siano entrati in collisione quattro auto e siano coinvolti cinque feriti, fortunatamente non gravi.

Importanti le ripercussioni, invece, sul traffico che è parzialmente bloccato in direzione Genova con, al momento, 6 km di coda.