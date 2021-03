Maltempo sulla nostra provincia: pioggia sulla costa e fiocchi di neve nell'entroterra, in calo le temperature

Sta nevicando, seppur a singhiozzo, nell’entroterra della nostra provincia. Come era nelle previsioni sono calate le temperature e, mentre sulla costa piove a tratti, in montagna sono diverse le zone dove i fiocchi stanno scendendo ma solo in alcuni casi si fermano a terra.

Per le prossime ore sono attese ancora deboli precipitazioni e un ulteriore abbassamento delle temperature. Il maltempo colpirà la nostra provincia anche domani, sempre a tratti, con un miglioramento previsto già dalla mattinata. Il sole, con qualche annuvolamento saltuario, la farà da padrone per tutto il weekend anche se le temperature caleranno ancora.