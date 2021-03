Carte prepagate: cosa sono e perché conviene utilizzarle

Con il passare degli anni il pagamento in contanti è sempre meno utilizzato, al suo posto infatti aumentano i pagamenti effettuati con modalità telematica, come ad esempio carta di credito, carta di debito o mediante carta prepagata. Una conferma di questo indirizzo è sicuramente il cashback di stato, usufruibile solo se si effettuano pagamenti con carta. Il segreto del successo dei metodi di pagamento elettronici sono una serie di comodità che possono semplificare la vita dei consumatori e dei professionisti.

Cos’è la carta prepagata

La carta prepagata, conosciuta anche come carta ricaricabile o carta prepagata ricaricabile, è una particolare carta ricaricabile (oppure usa e getta) che non è collegata in nessun modo ad un conto corrente. In genere queste carte vengono utilizzate per effettuare pagamenti e in alcuni casi per ricevere bonifici. Ovviamente, visto che le carte prepagate non sono collegate a nessun conto (bancario o postale), chi le utilizza può disporre solo ed esclusivamente della somma caricata sulle stesse. Questo, se per molti è considerato come uno svantaggio, è sicuramente un vantaggio nel caso in cui venga smarrita una prepagata infatti il malintenzionato può al massimo esaurire la somma caricata sulla stessa e non potrà attingere in nessun modo al conto bancario o postale.

Per quanto concerne l’aspetto strutturale, la carta prepagata è una carta plastificata dotata di un chip (così come le altre carte magnetiche). Nella parte frontale c’è il cosiddetto codice pan, ovvero il numero seriale a 16 cifre, data di scadenza e sul retro invece c’è il codice di sicurezza necessario per effettuare le transazioni online.

I possibili utilizzi delle carte prepagate

Sono sostanzialmente tre i metodi di utilizzo delle carte prepagate:

· possono essere utilizzate per prelevare allo sportello bancomat, in genere i costi variano a seconda dell’operatore della carta e a seconda dello sportello utilizzato,

· possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di persona nei negozi fisici (per le piccole somme è sufficiente avvicinare la carta al POS e la transazione avverrà automaticamente),

· possono essere utilizzate online, per farlo basta semplicemente inserire il codice di 16 cifre, la scadenza e il codice di sicurezza. È sicuramente possibile affermare che questo è l’utilizzo principale di queste carte, in molti infatti le utilizzano per evitare di associare ai siti internet le carte associate ai conti correnti.

I vantaggi di avere una carta prepagata

Sono diversi i vantaggi che derivano dall’utilizzare le carte prepagate, in primis l’estrema semplicità di utilizzo e di attivazione. Inoltre, visto che queste carte non sono associate a conti correnti, i cosiddetti costi di gestione sono molto bassi, in genere i canoni non vanno oltre i 20 euro annui. Anche i costi di ricarica delle stesse sono relativamente bassi, in genere oscillano da un minimo di 50 centesimi ad un massimo di 3 euro. Infine, almeno per quanto riguarda le ultime carte prepagate, è doveroso citare anche il nuovissimo sistema di pagamento RFID (Radio frequency identification) che permette di effettuare i pagamenti in tutta sicurezza senza inserire il codice pin, tutto ciò che occorre è avvicinare la carta al POS ed il gioco è fatto.