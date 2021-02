71° Festival di Sanremo: non solo le prove all’Ariston, registrato anche lo spot Tim in piazzale Dapporto (Foto)

Le riprese in piazzale Dapporto (foto Tonino Bonomo)

La preparazione al 71° Festival di Sanremo non è fatta solo di prove all’Ariston, ma anche di impegni con gli sponsor per la registrazione delle clip che poi andranno in onda durante la kermesse.

Ieri, in una Sanremo avvolta dal ‘caligo’, Amadeus e la troupe hanno registrato lo spot della Tim dedicato al Festival e alla Città che la ospita. La location? Piazzale Dapporto.

Intanto in zona Ariston e hotel Globo continuano i lavori in vista dell’esordio. Ieri si sono visti Achille Lauro, Miss Italia 2019 Carolina Stramare e Giovanna Civitillo pronta per la registrazione del Prima Festival.

Fotogallery by Tonino Bonomo