Sanremo: chiusura scuole, la viva protesta di una mamma: "Decisione assurda!"

"Come mamma di due bambini delle scuole elementari, vorrei esprimere tutto il mio sdegno verso i politicanti liguri e in particolare verso il Presidente Toti, per la decisione assurda di chiudere le scuole.

I bambini delle elementari e medie dall'inizio dell'anno scolastico, per poter frequentare la scuola, hanno sopportato grosse restrizioni: mascherina obbligatoria 8 ore, limitazioni nel gioco e nella socialità, quarantene, e adesso, dopo tutti questi sacrifici, la scuola, diritto fondamentale sancito dalla costituzione, viene chiusa, mentre un esercito di cantanti e tecnici vari provenienti da chissà dove, gira tranquillo per Sanremo, per organizzare una manifestazione inutile della quale non interessa niente a nessuno, in questo momento!

Se davvero la situazione contagi è così grave, perché si è autorizzato lo svolgimento del festival? Se la situazione permette di fare il festival, perchè vengono chiuse le scuole? Le grandi menti hanno pensato che i bambini a casa da soli non possono stare e i genitori che (ancora) lavorano dovranno affidarli ai nonni, proprio la categoria che andrebbe tutelata? Sono anche nauseata dal comportamento di Amadeus e Fiorello che reputavo persone intelligenti e sulle quali devo ricredermi, poichè, per amore di denaro, ridono e scherzano complici di questa farsa vergognosa.

Concludo con un saluto: cari politicanti, mi ricorderò di voi quando avrò la scheda elettorale in mano e spero che molti altri come me se ne ricorderanno.

Tiziana Ghiglione".