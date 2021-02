71° Festival di Sanremo: cosa succederà nel caso di una positività al covid? Le serate sono a rischio? (Video)

Sono tanti gli interrogativi a pochi giorni dall’inizio del 71° Festival di Sanremo, primo grande evento al tempo del coronavirus. All’esterno del Teatro Ariston e del Casinò sono state installate le tende che serviranno a mantenere sotto stretta osservazione tutto il personale della kermesse con i tamponi che permetteranno uno screening quotidiano.

Ma le domande sono molte, due su tutte: cosa succederà in caso di una positività? E le serate del Festival sono a rischio? Ne abbiamo parlato con Stefano Ferlito, direttore del 118 Imperia e coordinatore di tutto il sistema sanitario legato alla 71ª edizione del Festival.



“È stato già pianificato il protocollo sanitario studiato e condiviso con l’Asl - spiega Ferlito ai nostri microfoni - prevede che, qualora una persona venisse riscontrata positiva, sarà isolata e verrà fatto il ‘contact tracing’ come avviene normalmente nella vita di tutti i giorni da ormai un anno. Verrebbe isolato il personale per capire il da farsi con le persone entrate in contatto con il contagiato che andrebbero in quarantena”.

E sull’eventuale rischio per le serate? “Penso di no e lo dico anche in modo scaramantico - commenta Ferlito - è una possibile evenienza che viviamo ora dopo ora per un Festival molto particolare durante il quale faremo molta attenzione”.