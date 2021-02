Bordighera: possibile zona 'arancione', Berlusconi (Confcommercio) “Media regionale, si deve soffrire tutti insieme”

La probabile zona arancione (esclusa per il momento l'eventualità di zona rossa) per i comuni dell’estremo ponente preoccupa tutti i cittadini e anche i commercianti che si vedrebbero nuovamente costretti a chiudere i battenti dopo aver avuto “l’illusione” di restare in giallo e poter lavorare sebbene con tutte le restrizioni del caso.

Gianluca Berlusconi (Confcommercio Bordighera) appare preoccupato per la possibile entrata del nostro territorio nell’allarmante nuova colorazione.

Il suo pensiero, rivolto ai commercianti e in questo caso ai ristoratori evidenzia una possibile ulteriore condizione di frustrazione della categoria: “La media è quella regionale, si deve soffrire tutti insieme altrimenti la facciamo comunale e non ne usciamo più. Anche perché adesso penso ai poveri ristoratori che hanno fatto provviste per almeno due settimane sperando di rimanere in giallo e adesso magari devono richiudere dopo pochi giorni”.