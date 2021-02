Sopralluogo a Molini di Triora per Regione Liguria: il consigliere Becciu ringrazia Scajola e Cerri

"Una visita cordiale e costruttiva quella di ieri pomeriggio, nella quale si è discusso della grave situazione in cui si trova ancora il Comune di Molini di Triora in seguito all’alluvione del 2-3 ottobre. Confidiamo nell’interessamento dell'assessore regionale Marco Scajola e della consigliera regionale Chiara Cerri, al fine di ottenere un aiuto concreto per iniziare a risolvere i tanti problemi he interessano tutto il nostro territorio" - sottolinea Becciu.