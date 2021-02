Giovedì e domenica prossimi doppio appuntamento con le escursioni organizzate da Monesi Young

Monesi Young prosegue nella promozione del territorio, del benessere psicofisico di ognuno di noi e nella sensibilizzazione ad atteggiamenti più sostenibili. Non c’è un vero e proprio calendario a causa della pandemia e, quindi, vengono proposte di volta in volta escursioni a breve scadenza. Prossimo appuntamento per giovedì dalla frazione Sasso di Bordighera, un antico borgo fortificato, per raggiungere Seborga.

Domenica, invece, si festeggerà San Valentino a Bajardo, partendo da San Romolo e salendo sul monte Bignone che fa parte del Parco Naturale, dove un tempo arrivava la più lunga funivia del mondo con uno sviluppo di 7 km.

Per informazioni ci si può rivolgere alla guida Marina Caramellino (3371066940 o marina.caramellino@gmail.com). Per aderire bisogna iscriversi ed essere soci di Monesi Young, la quota di partecipazione è di 10 euro (gratuita sino ai 18 anni) e dotarsi di tutte le misure di sicurezza per ridurre i rischi della diffusione del virus COVID 19, in ottemperanza alle specifiche prescrizioni dell’ordinanza regionale. Il regolamento è scaricabile dal sito www.myben.it.