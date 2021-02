Covid, nel terzo trimestre 2020, 779 mila ore di cassa integrazione tra le aziende della provincia

Nell'anno fortemente segnato dal Covid è stato forte il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle aziende, costrette alla chiusura totale o parziale nei mesi del lockdown, ma anche nel corso della seconda ondata.



Stando ai dati di Camera di Commercio Riviere di Liguria, in provincia di Imperia, nell'ultimo trimestre del 2020 le ore autorizzate di cassa integrazione sono state 779.469, un numero incredibilmente più alto rispetto all'ultimo trimestre del 2019, quando le ore autorizzate furono 52.504. Il settore più colpito è il commercio con 601.159 ore autorizzate, segue l'edilizia con 43.495. L'artigianato è il settore meno colpito con 1.288 ore di cassa integrazione.



Il momento più buio, ovviamente è stato durante il lockdown, quando le ore autorizzate avevano toccato quota 2 milioni 40 mila 280. Paradossalmente, il primo trimestre 2020 aveva fornito dati più confortanti rispetto agli stessi periodi di 2018 e 2019.



A questi numeri mancano le ore di cassa integrazione richieste dalle strutture ricettive, i cui dati sono forniti da Confindustria, che a novembre contava 40 aziende in cassa in provincia di Imperia, di cui il 90 per cento hotel. (QUI la notizia)