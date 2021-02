Ventimiglia: servizio civile presso la Croce Verde, il 15 febbraio scade il termine per le domande

Scade il 15 febbraio alle ore 14 la possibilità per poter far domanda di adesione al Servizio Civile Universale. In Croce Verde a Ventimiglia sono disponibili 8 posti per "...un’esperienza di crescita umana e di formazione nel campo dell’assistenza della durata di un anno" - sottolineano dalla pubblica assistenza.



"Per informazioni contatta 0184351175 o vieni presso la nostra sede in P.za XX Settembre 8 a Ventimiglia" - ricordano ulteriormente.