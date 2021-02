Sanremo: la Polizia Municipale apre le porte a Diego Costacurta e al suo “Quando le parole attendono sull’uscio”

C’è sempre un motivo profondo quando le persone decidono di fissare sulla carta i propri pensieri e rendere testimonianza di un’esperienza vissuta.

È il caso del libro appena dato alla stampa dal titolo “Quando le parole attendono sull’uscio”, progetto che raccoglie i racconti, le poesie e le riflessioni creati durante i mesi di lockdown dovuti all’attuale emergenza pandemica da quattordici autori locali.

L’intento del suo curatore, Diego Costacurta, sanremese, noto a molti concittadini per una carriera trascorsa di poliziotto e che oggi, quale esperto di sociologia della sicurezza, si dedica a questa materia per ricercare quanto di più affascinante possa emergere dallo studio delle interazioni sociali e dal vivere comune, è stata quella di scandagliare un fenomeno di portata planetaria compiendo un viaggio a ritroso, ossia partire dalla testimonianza individuale, con la quale è stato possibile mettere in luce come ciascuno, pur nella propria singolarità d’espressione e stile, abbia affrontato il regime della restrizione con un “sentire” comune: l’avvento di un giorno nuovo, forse migliore, forse informato ad uno stile di vita rinnovato e capace di nuove forme di apprezzamento e solidarietà.

Proprio nel segno di questa rinnovata fiducia si è svolto questa settimana l’incontro tra il curatore Diego Costacurta e il comandante del Corpo della Polizia Municipale di Sanremo, Claudio Frattarola, il quale ha aderito con entusiasmo al sostegno dell’iniziativa editoriale, in linea con quello spirito di prossimità al cittadino, che da sempre caratterizza l’istituzione in parola, promuovendo ogni iniziativa possa confermare propositi solidali e di raccordo tra i singoli componenti la collettività e le istituzioni, nella consapevolezza di comuni interessi e finalità.

Frattarola ed alcuni agenti di Polizia Municipale hanno ricevuto nelle loro mani le copie del libro, unico nel suo genere in ambito locale, che conferma come l’attività di vicinanza del corpo dei vigili di Sanremo svolta con costante prodigalità durante i mesi più duri dell’isolamento affrontati dalla popolazione sia un impegno che intende mantenersi vivo e presente anche in questa seconda fase dell’emergenza, ove occorre più che mai assicurare una ripresa delle interazioni sociali progressiva e attenta.

Il ricavato della vendita del libro, disponibile presso la Libreria Garibaldi di Sanremo e sui siti on line, sarà devoluto ad “aMarti”, associazione di promozione sociale con sede in provincia di Imperia e gestita dalla psicologa Martina Prette. I servizi offerti dall’associazione sono tesi al supporto delle famiglie fragili con bambini affetti da patologie mediche gravi, attraverso l’assistenza psicologica individuale e alla famiglia, gruppi di supporto per i genitori, laboratori ludico-didattici, nonché progetti di sensibilizzazione nelle scuole. Tutto questo affinché nessuna famiglia debba essere lasciata sola nell’affrontare la malattia e la cura, creando una rete di solidarietà reciproca che va “Dal curare al prendersi cura”.

L’iniziativa editoriale ha visto la straordinaria partecipazione del fumettista sanremese Palex, che ha gentilmente offerto alcune delle sue divertenti e sottili vignette, la copertina dell’opera è stata realizzata da Lido Contemori, noto vignettista a livello nazionale, Fabio Acquista ha concorso con le immagini.

Di seguito, i quattordici autori che hanno contribuito con le loro opere alla realizzazione di “Quando le parole attendono sull’uscio”: “Ansia” di Antonella Altomonte; “Avevo paura della morte …e tante altre paure” di Valeria Amici; “Fratture” di Romina Barbarino; “345” di Cristian Bonacini; “A chi ricomincia” di Daniele Comandini; “Il tempo ritrovato” di Diego Costacurta; “Il pittore” di Dario Daniele; “Un caffè, per favore” di Marco Di Domenico; “Il vecchio saggio e Nicole. Pseudo-psico-tragicommedia in un solo atto” di Sara Di Vittori; “Le colonne del mio universo” di Giuseppe Manno; “Resta a casa. Pensiero privato” di Claudia Mis; “Finalmente l’attesa è finita” di Carmelo Romeo; “Le porte di un’altra notte” di Chiara Torredoro; “Colpo di scena” di Simona Anfosso.