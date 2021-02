Un San Valentino speciale firmato Buena Vista con cena e pernottamento a Sanremo

Un San Valentino speciale targato Buena Vista.

Per la giornata degli innamorati il Buena Vista ha in serbo per voi una romantica offerta all’insegna dell’amore e del buon cibo: cena più pernottamento presso l’hotel Cortese a 150 euro.

L’albergo (di proprietà della 'famiglia' del Buena Vista) è un delizioso e intimo tre stelle completamente ristrutturato.

Il ristorante sarà disponibile solo per i clienti dell’albergo che potranno scegliere tre portate di carne o di pesce.