Nuovo caso di covid al comando di Polizia Municipale di Sanremo. Nelle ultime ore un agente è risultato positivo, anche se in discrete condizioni di salute. Si tratta del primo caso dopo il piccolo focolaio dello scorso autunno.

Come da prassi, è scattato il protocollo con la sanificazione dei locali organizzato dal responsabile della sicurezza. Attivata anche la quarantena per il collega che, comunque, non ha sintomi.