Sanremo: la tassa di soggiorno finanzia il Rally Storico, il tavolo del turismo dà l'ok al contributo da 30 mila euro

In un anno di grandi incertezze, Sanremo mette il primo punto fermo in tema di eventi e sport.

Grazie alla tassa di soggiorno, nonostante l'evidente e comprensibile calo negli introiti, sarà possibile garantire un finanziamento da 30 mila euro per il Rally Storico che, da calendario, dovrebbe essere in programma dal 6 all'11 aprile. Ma tutto, sul piano dell'organizzazione, è ancora in forse in un periodo nel quale le certezze granitiche sono ormai un ricordo. La riunione del Tavolo del Turismo in programma questo pomeriggio ha quindi approvato la somma che servirà per garantire un'edizione 2021 che, però, diventerà ufficiale solo se le condizioni generali dovessero consentirne lo svolgimento in sicurezza.

Il Tavolo ha anche discusso del prossimo Festival di Sanremo ed è emerso un 'sì' unanime alla kermesse specie da parte degli albergatori che ormai da settembre non vedono clienti nelle proprie strutture.