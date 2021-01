Controlli anche a Casa Serena, da questa mattina alle 11 da parte dei Carabinieri del Nas. I militari stanno svolgendo verifiche di routine come avviene in tutte le case di riposo nella nostra regione e non solo.

Intanto, questa mattina, sono stati eseguiti nuovi tamponi sugli ospiti e sul personale, i cui risultati saranno noti tra stasera e domattina.