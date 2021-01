Focolaio Covid al Seminario diocesano di Sanremo: il bilancio è di 13 positivi

Passa da 7 a 13 il bilancio del focolaio da Covid-19 registrato nel fine settimana appena trascorso, al Seminario diocesano di Sanremo. Altre 7 persone che risiedono o hanno avuto contatti nella struttura religiosa, sono sotto indagine da parte del Contact tracing di Asl1.



Al momento la situazione è costantemente monitorata dal Dipartimento di Prevenzione di Asl1. Nessuna delle persone contagiate in Seminario pare abbia una sintomatologia grave, ma soltanto alcuni registrano febbre e lievi sintomi di tipo influenzale.



Il cluster si è verificato quando le lezioni scolastiche erano già sospese in ragione degli esami semestrali, che saranno effettuati a distanza. La comunità del seminario rimarrà isolata fino a che i residenti non si saranno negativizzati.