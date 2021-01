Ventimiglia: iracheno tenta di danneggiare lo stabilimento 'Sirena', fermato da quattro nigeriani

Gli agenti del Commissariato di Ventimiglia sono intervenuti ieri per una presunta rissa nei pressi della foce del fiume Roya, vicino allo stabilimento balneare 'Sirena'. Arrivati sul posto in pochi secondi e hanno verificato che si trattava di ben altro.

Infatti, quattro delle cinque persone coinvolte, tutte di nazionalità nigeriana, erano intervenute per impedire ad un quinto straniero (di nazionalità irachena), di continuare danneggiare a colpi di pietre le vetrine dell’esercizio commerciale. L’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento perché prima di essere fermato aveva già spaccato a sassate due vetrine dello stabilimento balneare.

Durante l’intervento lo straniero, di 38 anni e regolare sul territorio nazionale, in evidente stato di ubriachezza ha ripetutamente minacciato gli operatori di Polizia mantenendo per tutto il tempo comportamenti aggressivi e violenti nei loro confronti. Per questo è stato indagato anche per i reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale e sanzionato per ubriachezza.