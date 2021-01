Sanremo: schianto in Aurelia Bis, auto distrutta contro il muro di una galleria. Un ferito (Foto)

È di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto questa sera in Aurelia Bis, in direzione Taggia. Una Fiat Punto condotta da un giovane è andata letteralmente distrutta nello schianto contro il muro di una galleria. Ferito il giovane alla guida dell'auto, unico occupante della vettura.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza di Sanremo Soccorso, insieme all'automedica del 118 e ai Vigili del Fuoco che hanno lavorato per liberare il giovane dalle lamiere e mettere in sicurezza l'auto.

Il guidatore è stato portato all'ospedale 'Borea' di Sanremo in codice rosso di massima gravità.