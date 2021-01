Montalto: è morto 'Giovanni Giuanin Cialàn Lanteri, il ricordo del vice Sindaco Valerio Verda

Il vice Sindaco di Montalto Carpasio, Valerio Verda ci ha scritto per ricordare Giovanni ‘Giuanin Cialàn’ Lanteri.

Volto noto in tutta la Valle Argentina e sulla costa dal 1974 al 1998 insieme alla moglie Caterina Rina Lanteri hanno gestito la prestigiosa Macelleria Lanteri a Montalto Ligure (ora Montalto Carpasio): “Un ricordo indelebile da bambino le lunghe discussioni di caccia e di politica che avvenivano nella macelleria fra il Lanteri e mio padre Silvio che per oltre cinquanta anni si sono dedicati alla disciplina venatoria insieme sulle montagne del nostro comune Montalto Carpasio come dimenticarne la moglie Rina dietro il bancone, immagini di altri tempi quando le attività commerciali svolgevano nei nostri comuni attività essenziali e di supporto alla popolazione un punto di riferimento quasi un luogo di incontro delle donne e degli uomini non solo per far compre ma il più delle volte come luogo di aggregazione, quei luoghi che adesso ci mancano tanto”.

L'Amministrazione Comunale porge alla figlia Tiziana al marito Marco con i figli Fabio e Irene le più sentite condoglianze.