Sanremo: problemi di apertura e chiusura dei cancelli ai giardini della Foce, la segnalazione di una lettrice

Una nostra lettrice, D.G., ci ha scritto per sottolineare il problema della chiusura dei cancelli ai giardini del quartiere Foce a Sanremo:

“Abito alla Foce e da anni mi do da fare per cercare di risolvere le problematiche del quartiere. Il 5 gennaio scorso alcune persone non riuscivano ad uscire dai giardini pubblici perché i cancelli si erano bloccati. Dopo 10 minuti di tentativi il problema si è risolto e si sono aperti. Il 6 gennaio il cancello principale è rimasto aperto tutta la notte e ho provveduto celermente a fare la segnalazione all'urp che l'ha inoltrata all'ufficio competente. Ieri sera ho ricevuto una e mail che mi informa che in giornata hanno effettuato un sopralluogo e tutto funziona correttamente. Rassicurata dallo scritto sono scesa pensando di trovare tutto a posto, ma la situazione non corrispondeva a quella descritta: il cancello era aperto e anche premendo il bottone di chiusura posto all'interno non succedeva nulla.

(La foto è di ieri sera alle 22)