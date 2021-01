Sanremo: tentato furto aggravato all’interno di auto, 37enne marocchino arrestato dalla Polizia

Un marocchino di 37 anni è stato arrestato, nella notte tra sabato e domenica scorsi, dalla Squadra Volante del Commissariato di Imperia, in via Pietro Agosti a Sanremo.

L’uomo è stato notato da alcuni residenti mentre stava danneggiando delle autovetture in sosta in un parcheggio. Arrivati sul posto gli agenti hanno trovato l’uomo all’interno di un’auto, intento a prelevare alcuni oggetti e del denaro. La vettura aveva il finestrino danneggiato, quasi certamente dall’uomo. E’ stato bloccato e tratto in arresto per tentato furto aggravato.

Dopo le indagini è stato accertato che il 37enne aveva infranto i vetri dei finestrini di quattro autovetture, dalle quali presumibilmente aveva cercato di asportare qualche oggetto. Oltre all’arresto per furto è stato anche multati per essere stato trovato all’esterno durante il coprifuoco. Oggi per lui è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici del Commissariato.