Sanremo: il cimitero della Foce rischia di sprofondare come molte delle sue tombe, Ormea “Tutti noi teniamo a riportarlo all’onore del mondo, in ogni angolo c’è storia” (Video)

A Sanremo c’è una perla storica che da troppo tempo è vittima incolpevole del tempo che scorre. Il cimitero Monumentale della Foce ospita tanti personaggi che hanno fatto la storia della città, ma l’incuria e la mancanza di fondi sta facendo letteralmente sprofondare il ricordo di molti personaggi illustri.

La cerimonia per i 150 anni dalla fondazione dell’asilo ‘Corradi’ è stata l’occasione per mettere nuovamente piede al Monumentale della Foce constatandone lo stato insieme all’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea.

“Oggi ho toccato con mano la situazione, i lavori sono iniziati e una parte è stata messa a posto e penso che ci siano progetti in merito - ha dichiarato ai nostri microfoni l’assessore Ormea - so che il sindaco ci tiene come noi tutti per riportare all’onore del mondo questo cimitero che è storia, in ogni angolo c’è storia”.

Da qualche anno, sporadicamente, si studiano progetti per qualche sistemazione e, nel concreto, qualcosa è stato fatto. Ma serve molto altro per fare in modo che il Monumentale possa essere la perla di storia che è.