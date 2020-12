Maltempo nella notte: 30/40 millimetri di pioggia sulla costa e imbiancate le cime delle montagne

Circa 30 millimetri di pioggia sulla costa con temporali e neve in montagna. Questo, in estrema sintesi, il bilancio del passaggio dell’annunciata perturbazione di questa notte sulla nostra provincia. Le temperature, anche in virtù della copertura del cielo, si sono innalzate rispetto a ieri mentre è ora in atto una breve tregua del maltempo.

Al momento risultano imbiancate le cime più alte con circa 20 centimetri di neve a Monesi, Verdeggia, Colle Melosa e Poggio Fearza. Nevischiate anche Nava, Apricale, Triora e Pigna. Sulla costa tuoni e fulmini hanno caratterizzato parte della notte con piogge che hanno visto il picco massimo a Ceriana con 45 millimetri, seguita da Dolcedo con 38, Diano Marina, Borgomaro e Sanremo 35, Pontedassio 34, Imperia e Bajardo 33, Seborga 31, Cipressa e Ventimiglia 30, Castelvittorio 29, Dolceacqua 28, Rocchetta Nervina 26.

Nel corso della serata di ieri e della notte ha nevicato sull’autostrada A6 Savona-Torino e sulle autostrade che da Genova portano in Piemonte e Lombardia, dove sono presenti alcune chiusure di caselli proprio per il maltempo ed è vietato il transito ai mezzi pesanti. Fitta nevicata, questa mattina, nel Levante savonese tra Finale e il capoluogo (Foto e video QUI) Nonostante il forte acquazzone di stanotte non si registrano danni o problemi nella nostra provincia mentre nel savonese la precipitazione è stata nevosa anche sulla costa.

Le temperature minime, come sottolineavamo prima, sono aumentate rispetto a ieri e solo due sono decisamente sotto lo zero: Col di Nava con -4,3 e Poggio Fearza con -3,8. Quindi le altre sono: Pigna -0,8, Pornassio -0,2, Triora e Apricale 0, Montalto Carpasio 0,7, Triora 0,9, Pieve di Teco 1, Ceriana 1,3, Ranzo 1,5, Pontedassio e Borgomaro 2,9, Castelvtittorio 3,6, Rocchetta Nervina 4,2, Dolcedo e Seborga 5,4, Dolceacqua e Ventimiglia 5,8, Diano Marina 6,3, Imperia 6,5 e Sanremo 7,5.

Per le prossime ore è previsto un lieve miglioramento e, quindi, ancora qualche precipitazione. Ma, nella tarda mattinata sono in arrivo ampie schiarite. Attenzione ai venti meridionali di burrasca forte e di burrasca (60-70 km/h). Mareggiate diffuse di libeccio. Domani, nella prima parte della giornata insiste il flusso umido sudoccidentale con precipitazioni nel Levante ligure. Venti ancora forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali.