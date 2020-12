Coronavirus: rapporto tamponi-positivi sempre in calo (5,7%), scendono anche gli ospedalizzati

Migliora anche oggi il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. A fronte di 3.789 tamponi, sono 216 i nuovi positivi al Covid-19, ovvero uno ogni 17,54, pari al 5,7%.

Nella nostra provincia sono stati 31 mentre nel savonese 58. A Genova sono stati 100 e Spezia 23. Non riconducibili alla residenza in Liguria in 4. Sono stati 16 i morti registrati, di cui due nella nostra provincia, due uomini di 73 3 84 anni.