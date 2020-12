Ventimiglia: i 'furbetti del confine' tentano di entrare in Italia, in molti fanno dietro-front a San Ludovico (Foto e Video)

Di ‘furbetti’ ce ne sono tanti e oggi annoveriamo anche quei francesi che, dopo il ‘via libera’ nel loro paese, stanno tentando di entrare in Italia adducendo le scuse più disparate.

Per le feste di fine anno i francesi potranno festeggiare con i propri cari limitando il numero di ospiti e potranno anche spostarsi da una regione all'altra e andare all'estero. In Italia, però, possono entrare solo per comprovate esigenze specifiche. Tra queste la visita a un parente molto malato, visite mediche o l’acquisto di medicinali in farmacia.

Oggi sono stati in molti a tentare di superare il confine senza nessuna motivazione plausibile e, regolarmente, sono stati fatti tornare indietro dall’esercito schierato a Ponte San Luigi e Ponte San Ludovico. Soprattutto alla cosiddetta ‘frontiera bassa’, dove si è concentrato il maggior numero di tentativi. In pochi sono riusciti a passare, anche solo a piedi, per raggiungere la vicina rivendita di tabacchi e liquori, tanto ambita dai clienti transalpini.

E’ andata meglio per i francesi che volevano acquistarli a Ponte San Luigi dove, i controlli dei militari italiani rimangono oltre il primo ‘market’ sul suolo tricolore e, quindi, potendo superare il confine (che è a pochi metri), hanno fatto lunghe code per fare acquisti. Chi invece tentava di superare i controlli, veniva regolarmente rispedito indietro.

I veri ‘furbetti’, però, hanno utilizzato l’autostrada dove non abbiamo notato controlli, almeno alla barriera di Ventimiglia. Molte auto, targate Francia o Principato di Monaco, hanno sfruttato il valico autostradale per venire in Italia e, infatti, erano molti i transalpini notati a Ventimiglia (ma anche a Sanremo al mercato del martedì) per fare acquisti.

Per i commercianti sicuramente una boccata d’ossigeno ma, ovviamente, le raccomandazioni per tutti rimangono sempre le stesse visto che la pandemia non è certo passata definitivamente, nonostante i numeri siano confortanti.